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Премьер Польши заявил о необходимости уничтожить «Русский мир»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании уничтожить «Русский мир»
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Фото: ТАСС/Radek Pietruszka
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «Русский мир» — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Соответствующее мнение он высказал в статье для The Telegraph, опубликованной 10 мая.

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«Русский мир» — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — отметил Моравецкий.

Он добавил, что в течение десятков лет в «Москве шла работа по воскрешению демонов истории».

Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению «Русского мира» как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, в Киеве не остановится..

1 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны обеспокоены не судьбой украинских граждан, а борьбой с Россией. При этом она выразила мнение, что Западу лучше в этой борьбе, если погибнет как можно больше украинцев.

27 апреля Матеуш Моравецкий, выступая на пресс-конференции, заявил, что Россия пока неплохо справляется с наложенными на нее санкциями, поэтому Варшава планирует разработать новые ограничения.

Накануне член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в разговоре с «Известиями», что Варшава подыгрывает Вашингтону, продолжая потуги навредить Москве. Он уточнил, что в своем решении с дипсобственностью РФ, как и во многих других действиях, Варшава тоже будет оглядываться на США.

20 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании властей лишить Россию собственности и активов, которые находятся в Польше.

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