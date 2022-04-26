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В Госдуме заявили о подыгрывании Польши США путем захвата дипсобственности РФ

Депутат Белик: своим решением захватить российскую дипсобственность Польша подыгрывает США
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Своим решением захватить российскую дипломатическую собственность Варшава подыгрывает Вашингтону, а также продолжает потуги навредить Москве. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Власти Польши продолжают свои потуги в попытках навредить России, теперь дошли до захвата дипломатической собственности. Варшава демонстрирует, что с пониманием дипломатических канонов у нее дела обстоят плохо, зато хорошо получается подыгрывать США, которые тоже бесцеремонно отняли у России дипломатическую собственность», — подчеркнул он.

В своем решении с дипсобственностью РФ, как и во многих других действиях, Варшава тоже будет оглядываться на США, добавил политик. Также Белик выразил уверенность, что российская сторона не оставит такое поведение Польши без соответствующего ответа.

Ранее в этот день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на захват Варшавой российской дипломатической собственности может быть не только зеркальным, но и асимметричным.

11 апреля российский посол в Польше Сергей Андреев заявил о захвате здания дипсобственности в Варшаве. Объект расположен на улице Собеского, 100. Польше направлен протест.

О принятии таких мер предупреждение от Польши поступило еще 1 марта. Тогда речь шла также о школе при посольстве России, которая располагается на улице Келецка, 45. МИД заявил, что здания не используются Россией в дипломатических и консульских целях.

20 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании властей лишить Россию собственности и активов, которые находятся в Польше.

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