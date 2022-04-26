Захарова предупредила Варшаву об ответе на захват дипсобственности РФ

Ответ Москвы на захват Варшавой российской дипломатической собсвенности в Польше может быть не только зеркальным, но и асимметричным. Об этом 26 апреля в эфире «Радио России» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными», — отметила дипломат.

По словам представителя МИДа, ни один недружественный шаг Польши, как и любого другого государства, без ответа не останется.

13 апреля Захарова обратила внимание, что захват дипсобственности Российской Федерации в Варшаве повлечет адекватный и эффективный ответ. Действия со стороны поляков являются грубейшим нарушением международного права.

Она напомнила, что здание дипсобственности России было «построено советской стороной на законных основаниях, за свой счет».

11 апреля российский посол в Польше Сергей Андреев заявил о захвате здания дипсобственности в Варшаве. Объект расположен на улице Собеского, 100. Польше направлен протест.

О принятии таких мер предупреждение от Польши поступило еще 1 марта. Тогда речь шла также о школе при посольстве России, которая располагается на улице Келецка, 45. МИД заявил, что здания не используются Россией в дипломатических и консульских целях.

20 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании властей лишить Россию собственности и активов, которые находятся в Польше.