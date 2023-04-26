Кремль предупредил Варшаву об ответе после изъятия денег со счетов посольства РФ

Варшаве стоит ожидать реакции Москвы после решения изъять средства со счетов посольства и торгового представительства РФ, заявил 26 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обязательно стоит», — заверил он «РИА Новости».

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Олег Морозов охарактеризовал эту ситуацию, как политический «гоп-стоп». По его словам, после снятия денег уровень дипотношений с Польшей стоит понизить до временного поверенного, а здание польского посольства в Москве арестовать.

«Это не просто нарушение Венской конвенции и международного права <…> Фактически это нападение на нашу страну, захват нашего имущества. Моя точка зрения: арест здания польского посольства и понижение уровня дипотношений до временного проверенного», — приводит слова депутата агентство.

Кроме того, первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев сказал, что на заморозку счетов российского посольства в Польше нужно ответить недипломатично, к примеру, лишить поляков вообще всех занимаемых зданий на территории Российской Федерации.

«Нужно <…> выставить поляков из всех зданий, что они занимают сейчас в России. А это не только целый комплекс на Пресне, в котором расположилось посольство, но еще и консульства в Иркутске, Калининграде, Санкт-Петербурге, Смоленске», — высказался он.

Ранее в этот день глава российской дипмиссии Сергей Андреев уведомил об изъятии денег со счетов посольства и торгового представительства России польской прокуратурой. После этого банк Santander заявил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета.

Андреев отметил, что речь идет о «значительных средствах», которые лежали на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. С его слов, произошло «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Счета посольства России были заморожены Польшей якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.