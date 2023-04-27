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Посол назвал произволом изъятие денег со счетов российской дипмиссии в Польше

Посол Андреев: изъятие денег со счетов российского посольства в Польше является произволом
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Решение об изъятии денег со счетов посольства России является произволом и нарушением Венской конвенции, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев 27 апреля в эфире Первого канала.

«Это правовой произвол, мягко говоря, само собой разумеется, что это вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях — тоже давным-давно известно», — сказал он.

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Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал изъятие денег со счетов российского посольства в Польше. По его словам, Варшаве стоит готовиться к ответной реакции Москвы.

В свою очередь, депутат Госдумы Олег Морозов охарактеризовал эту ситуацию как политический «гоп-стоп». По его словам, после снятия денег уровень дипотношений с Польшей стоит понизить до временного поверенного, а здание польского посольства в Москве арестовать.

26 апреля Андреев уведомил об изъятии денег со счетов посольства и торгового представительства России польской прокуратурой. После этого банк Santander заявил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета. Андреев отметил, что речь идет о «значительных средствах», которые лежали на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. С его слов, произошло «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Счета посольства России были заморожены Польшей якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

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