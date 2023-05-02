МИД России выразил протест польскому дипломату из-за захвата школы

Временному поверенному Польши выражен решительный протест в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил МИД РФ.

«Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и выглядит особенно цинично — он направлен против обучающихся в школе детей, которых польские власти нагло выставили на улицу», — говорится в заявлении на сайте министерства.

Польскому дипломату было также заявлено, что данный шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания отношения двух стран.

Ранее в российском МИДе подчеркнули, что захват школы в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы. Российское посольство в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста в связи с инцидентом.

Сотрудники мэрии Варшавы вместе с полицией ворвались в здание школы 29 апреля после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Как сообщал советник-посланник посольства РФ в Польше Андрей Ордаш, все сотрудники и учителя уже покинули здание школы. В настоящее время из учебного заведения вывозятся имущество и оборудование, на что польские власти дали семь дней.

30 апреля посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что школа возобновит свою работу в другом здании после майских праздников. По его словам, занятия будут проходить с 10 мая в обычном режиме. Кроме того, он заверил, что Россия обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы.