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Захваченную школу при посольстве РФ в Варшаве покинули все ее сотрудники

Посольство РФ: все сотрудники покинули захваченное польскими властями здание российской школы в Варшаве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Все сотрудники и учителя покинули здание школы при посольстве РФ в Варшаве, захваченное польскими властями. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш.

По его словам все, кто проживал на территории образовательного учреждения, покинули здание и переехали на другой объект диппредставительства в Варшаве.

«Нам дали еще семь дней на вывоз школьного имущества», — сказал Ордаш ТАСС.

При этом Ордаш подчеркнул, что посольство обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников, которые учились в школе.

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Ранее в субботу представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением. Он заверил, что Москва обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы.

Андреев также указал, что, захватив школу при посольстве России, власти Польши нарушили Венскую конвенцию.

В российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поведение и действия польских властей в последние годы можно назвать провокацией. Она отметила, что Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения и внутреннее законодательство.

Политолог Дмитрий Солонников высказал мнение, что захват властями Польши здания школы при российском посольстве обусловлен желанием унизить Москву. Он отметил, что польской элите нужно постоянно демонстрировать свою победу над Россией, поэтому они выгнали учеников из школы.

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