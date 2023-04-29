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Политолог заявил о желании Варшавы унизить Москву захватом школы при посольстве РФ

Политолог Солонников счел причиной захвата здания школы при посольстве РФ в Польше «желание унизить Москву»
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Фото: РИА Новости
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Захват властями Польши здания школы при российском посольстве обусловлен желанием унизить Москву. Об этом 29 апреля заявил «Известиям» директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников.

По его мнению, перед Варшавой стоят три задачи: тактическая, стратегическая, историческая. Первая кроется в необходимости выиграть выборы, которые будут в стране осенью.

«Выборы они выигрывают на националистическом угаре, на формировании из России образа зла, который стоит у границ, и на победе над этим образом зла. Польской элите нужно постоянно демонстрировать свою победу над Россией: выгнали русских учеников из школы, унизили — вот победили Россию, сделали какое гадкое заявление, а Россия не ответила — вот опять победили Россию», — продолжил эксперт.

Солонников отметил, что польские власти показывают «силу, наглость и полную свободу». Итоговой стратегической целью Варшавы он назвал увеличение влияния в Европе

«Польша одновременно нападает на Россию и говорит о каких-то компенсациях, выставлен счет Германии на триллион евро, обозначены претензии на землю Украины, обозначено доминирование в бывшей группе восточно-европейских стран и попытка поставить под свой контроль Словакию, Чехию, Венгрию. Чем больше мы будем унижать Россию, и чем меньше она будет отвечать, тем больше наши амбиции по отношению к Германии», — добавил политолог.

В итоге перед Варшавой стоит историческая победа Польши за столетия унижений, которые страна терпела в Европе.

«Германия должна быть ослаблена, Россия уничтожена, других стран нет, Польша, находящаяся под прикрытием США будет лидером Европы», — заключил Солонников.

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Ранее в субботу представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоз имущества.

После этого в МИД РФ заявили, что захват школы не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для властей Польши и интересов страны в России.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением. По словам дипломата, Москва уже знала о намерении Варшавы отнять школу, однако не собиралась выполнять ее незаконные требования.

Он заверил, что Россия обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы.

Ранее МИД Польши обращался в компетентные органы госуправления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ». Речь шла о школе при посольстве России в Варшаве, располагающейся на улице Келецкая, и здании на улице Собеского, в котором ранее жили российские дипломаты.

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