Посол РФ назвал весенним обострением захват властями Варшавы российской школы

Польские власти давно претендуют на российские дипломатические объекты, в том числе на здание школы при посольстве РФ. Об этом 29 апреля заявил «Известиям» посол России в Польше Сергей Андреев.

«Сейчас польская сторона, видимо, в порядке весеннего обострения, решила отказаться, окончательно, видимо, уже, от переговорного трека и приступила к силовому захвату», — сказал он.

Посол подчеркнул, что российская сторона считает требования покинуть здание школы и передать его польской казне неправомерными, так как речь идет о недвижимости дипломатической миссии и обеспечении условий для ее функционирования. Андреев также отметил, что обычно подобные вопросы решаются путем переговоров.

По словам дипломата, Москва уже некоторое время знала о намерении Варшавы отнять школу, однако не собиралась выполнять ее незаконные требования.

«Утром судебные исполнители под защитой полиции взломали ворота на территорию школы, вторглись туда. Зачем-то начали ломать боковую дверь, хотя был открыт главный вход», — рассказал Андреев.

Посол сообщил, что сотрудникам образовательного учреждения было предписано покинуть здание до 19:00 мск. Позже будет дано время на вывоз оборудования.

«Поскольку мы не исключали такого эксцесса, то квартиры для наших сотрудников в жилом доме посольства приготовлены», — добавил он.

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