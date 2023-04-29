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Захарова назвала провокацией захват Варшавой школы при посольстве РФ

Захарова: Польша совершила провокацию, захватив школу при посольстве РФ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Поведение и действия Варшавы в последние годы можно назвать провокацией. Об этом 29 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя захват польскими силовиками школы при российском посольстве в Польше.

«Официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство», — подчеркнула она.

Как напомнила дипломат, Польша много лет «ведет себя вызывающе и противоправно».

«Что можно охарактеризовать одним словом — провокация», — заключила представитель МИДа.

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Ранее в субботу посол России в Польше Сергей Андреев заявил «Известиям», что польские власти давно претендуют на российские дипломатические объекты, в том числе на здание школы при посольстве РФ. Россия считает требования польских властей покинуть здание школы и передать его польской казне неправомерными, так как речь идет о недвижимости дипломатической миссии и обеспечении условий для ее функционирования, пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что подобные вопросы решаются путем переговоров.

По словам Андреева, захватив школу при посольстве России, власти Польши нарушили Венскую конвенцию. На действия Варшавы последует реакция.

Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ утром в субботу. Они ворвались в помещения школы после отказа их впустить.

МИД Польши ранее обратился в компетентные органы госуправления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ». Речь идет о школе при посольстве России в Варшаве, располагающейся на улице Келецкая, и здании на улице Собеского, в котором ранее жили российские дипломаты.

Ранее, 26 апреля, Андреев уведомил об изъятии денег со счетов посольства и торгового представительства России польской прокуратурой. После этого банк Santander заявил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета. Речь идет о «значительных средствах», которые лежали на счетах как в долларах США, так и в польских злотых, отмечал посол РФ.

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