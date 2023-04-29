Реклама
Прямой эфир
Общество
Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
Мир
Власти Варшавы ворвались в здание школы при посольстве России
Мир
Москва отвергла условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в массовом ДТП под Тулой
Армия
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Армия
ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки «Херсон»
Общество
Путин отметил уникальность мультиспортивных соревнований «Игры будущего»
Мир
Посол РФ обвинил Польшу в нарушении Венской конвенции после захвата школы
Общество
В Подмосковье выпал снег
Мир
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Спорт
Путин поздравил ЦСКА со 100-летием
Туризм
Минтранс указал на рост числа рейсов авиакомпаний РФ летом в Турцию
Армия
ВС РФ уничтожили 575 военных и наемников ВСУ на донецком направлении

МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ

МИД РФ: захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для властей Польши и интересов страны в России. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте в субботу, 29 апреля.

МИД РФ рассматривает данное действие польских властей как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», — добавили в министерстве.

Полное присутствие: Польша хочет разместить еще больше американских солдат на своей территории
Глава МИД республики изложил новые задачи внешней политики страны

Ранее в этот день представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить.

МИД Польши ранее обратился в компетентные органы госуправления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ». Речь идет о школе при посольстве России в Варшаве, располагающейся на улице Келецкая, и здании на улице Собеского, в котором ранее жили российские дипломаты.

После отказа специально приглашенные службы сломали калитку у ворот учебного заведения и ворвались в здание. Власти Варшавы заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоз имущества.

Советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш также сообщил, что польские власти выделили сотрудникам школы время до 19:00 мск, чтобы освободить здание. Он отметил, что сейчас представители властей ходят по помещениям, описывают имущество.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал весенним обострением захват властями Варшавы школы при посольстве. По словам дипломата, Москва уже некоторое время знала о намерении Варшавы отнять школу, однако не собиралась выполнять ее незаконные требования. Кроме того, он заверил, что Россия обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram-канале написал, что Россия запомнит день, когда полиция Польши ворвалась в школу при посольстве РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023