МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ

Захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для властей Польши и интересов страны в России. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте в субботу, 29 апреля.

МИД РФ рассматривает данное действие польских властей как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», — добавили в министерстве.

Ранее в этот день представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить.

МИД Польши ранее обратился в компетентные органы госуправления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ». Речь идет о школе при посольстве России в Варшаве, располагающейся на улице Келецкая, и здании на улице Собеского, в котором ранее жили российские дипломаты.

После отказа специально приглашенные службы сломали калитку у ворот учебного заведения и ворвались в здание. Власти Варшавы заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоз имущества.

Советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш также сообщил, что польские власти выделили сотрудникам школы время до 19:00 мск, чтобы освободить здание. Он отметил, что сейчас представители властей ходят по помещениям, описывают имущество.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал весенним обострением захват властями Варшавы школы при посольстве. По словам дипломата, Москва уже некоторое время знала о намерении Варшавы отнять школу, однако не собиралась выполнять ее незаконные требования. Кроме того, он заверил, что Россия обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram-канале написал, что Россия запомнит день, когда полиция Польши ворвалась в школу при посольстве РФ.