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Школа при посольстве РФ в Польше продолжит работу в новом здании

Посол Андреев: школа при посольстве РФ в Варшаве возобновит работу 10 мая в другом здании
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Фото: ТАСС/EPA/ALBERT ZAWADA
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Школа при российском посольстве в Варшаве возобновит свою работу в другом здании после майских праздников. Об этом сообщил в воскресенье, 30 апреля, посол России в Польше Сергей Андреев.

«После 9 Мая. <...> Я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже о обычном режиме», — сказал он «РИА Новости».

Предстоящая неделя, по словам Андреева, понадобится для вывоза имущества школы и его размещения на новом месте.

Также, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Польшей, посол заявил, что российское посольство готово к любым решениям Москвы после захвата школы польскими властями.

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29 апреля сотрудники мэрии Варшавы вместе с полицией ворвались в здание школы после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества. Позже Андреев сказал, что, захватив школу, польское правительство нарушило Венскую конвенцию, и заверил, что учащимся обеспечат завершение учебного года, выпускные экзамены и переход в следующие классы.

Как сообщил советник-посланник посольства РФ в Польше Андрей Ордаш, все сотрудники и учителя покинули здание школы. Теперь необходимо вывезти имущество и оборудование, на что польские власти дали семь дней.

В российском Министерстве иностранных дел со своей стороны подчеркнули, что захват школы в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы.

В тот же день глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД РФ и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего.

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