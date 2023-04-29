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СК РФ даст правовую оценку захвату школы при российском посольстве в Варшаве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Правоохранители дадут правовую оценку захвата польскими властями школы при посольстве России в Варшаве. Об этом в субботу, 29 апреля, заявила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

«Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего», — говорится в публикации.

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Ранее в субботу советник-посланник посольства РФ в Польше Андрей Ордаш сообщил, что все сотрудники и учителя покинули здание школы при дипмиссии. Он добавил, что польские власти дали семь дней на вывоз школьного имущества.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением. Он заверил, что Москва обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Дипломат также указал, что, захватив школу при посольстве России, власти Польши нарушили Венскую конвенцию.

В российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы.

Политолог Андрей Кошкин высказал мнение, что власти Польши могли захватить школу при посольстве РФ в Варшаве, чтобы обратить на себя внимание США. Он предположил, что польская сторона стремится стать центром военно-политического управления Европы.

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