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Политолог назвал мотивы Польши для захвата школы при посольстве РФ

Политолог Кошкин: Польша могла захватить школу при посольстве РФ ради внимания от США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Власти Польши могли захватить школу при посольстве РФ в Варшаве, чтобы обратить на себя внимание США. Такое предположение высказал в субботу, 29 апреля, в беседе с «Известиями» политолог Андрей Кошкин.

Он полагает, что польская сторона стремится стать центром военно-политического управления Европы.

«Для этого надо получить благосклонное разрешение со стороны Вашингтона. И это можно получить, только лишь показав агрессивную сущность против РФ. <…> Наверное, такие грандиозные планы Польши и заставляют за счет обострения отношений с РФ обратить на себя внимание Вашингтона и тем самым затмить такие центры, как Франция, Германия», — сказал он.

По словам Кошкина, Польша хочет объединить европейские государства, чтобы готовить некий «крестовый поход» против России и Белоруссии. Он подчеркнул, что для этого Варшава готова не только обострять отношения с Москвой, но и использовать украинский кризис. Как полагает эксперт, таким образом, Польша хочет решить свои территориальные и государственные проблемы.

Политолог также указал на то, что Варшава действиями против Москвы нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

«Они отнимают помещения, которые арендует в Польше Россия, и изымают деньги, которые принадлежат России. Более того, они объясняют всем, что эти деньги они изъяли якобы для того, чтобы они не шли на какие-то террористические цели. Это, конечно, нонсенс. Но сегодня для Польши важно обострить ситуацию, чтобы на это обратили внимание все. И тогда они получат то, что хотели бы и за что борются», — добавил он.

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Ранее в этот день представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ. Они ворвались в помещения школы после отказа их впустить.

После этого в МИД РФ заявили, что захват школы не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для властей Польши и интересов страны в России.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Польша много лет «ведет себя вызывающе и противоправно». Поведение и действия Варшавы в последние годы можно назвать провокацией, добавила она.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением. Он заверил, что Россия обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы.

До этого, 26 апреля, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев уведомил об изъятии денег со счетов посольства и торгового представительства России польской прокуратурой. После этого банк Santander заявил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета. Счета посольства России были заморожены Польшей якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

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