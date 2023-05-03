В МИД РФ подтвердили проведение консультаций РФ и ООН по зерновой сделке 5 мая

Очередной раунд консультаций между Россией и ООН по зерновой сделке пройдет в Москве 5 мая. Об этом в среду, 3 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наши оценки выполнения меморандума Россия — ООН о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок хорошо известны, они не изменились. Могу сказать, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд консультаций по исполнению меморандума между российской межведомственной делегацией с ооновскими представителями во главе с генсеком ЮНКТАД (конференции ООН по торговле и развитию. — Ред.) Ребекой Гринспен», — сказала она на брифинге.

Дипломат добавила, что проведение в ближайшее время встречи высокого уровня сторон зерновой сделки обсуждается, однако окончательных сроков пока нет. Представитель МИДа заверила, что о точных датах сообщат, как только они будут согласованы.

Ранее в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также сообщил, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по зерновой сделке планируется 5 мая в Стамбуле.

Накануне, 2 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что контакты по данному вопросу продолжаются, однако не приносят видимых результатов.

24 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке передал письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки. Вместе с тем он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

Российская сторона 14 марта приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.