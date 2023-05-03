В МО Турции сообщили о предстоящей встрече по зерновой сделке 5 мая

Встреча делегаций Турции, РФ и Украины по зерновой сделке планируется 5 мая в Стамбуле. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в среду, 3 мая.

«Заместители министров обороны Турции, Украины и России планируют встретиться в Стамбуле в пятницу, 5 мая. В ходе встречи будут обсуждаться некоторые вопросы, в частности, зерновая инициатива», — приводит слова Акара телеканал TGRT Haber.

Представитель МО выразил надежду, что соглашение по зерну будет продолжаться без заминок. Эта сделка, по его словам, очень важно для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран.

«Наше желание — продлить эту инициативу без каких-либо проблем», — заключил министр.

Вместе с тем в МИД РФ ТАСС заявили, что вопрос встречи делегаций РФ, Турции и Украины по зерновой сделке не согласован.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон должны состояться 3 мая.

В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, эти заявления опровергли, заявив, что не обладают какой-либо информацией о переговорах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что контакты по данному вопросу продолжаются, однако не приносят видимых результатов.

14 марта российская сторона приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.