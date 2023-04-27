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Режим ЧС ввели на территории Кургана в связи с пожарами

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Фото: МЧС России
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Кургана и Кетовского округа Курганской области в связи с пожарами, сообщила в четверг, 27 апреля, заместитель губернатора региона Оксана Куташи.

«На тушение пожаров направлены все возможные силы и средства. Правительство Курганской области, региональное МЧС, администрации города Кургана и Кетовского округа совместно предпринимают максимум усилий по ликвидации пожаров», — высказалась она в своем Telegram-канале.

Площадь пожара в микрорайоне Утяк Кургана составляет 20 га, к тушению привлечен вертолет Ми-8, а также самолет Ил-76, передало МЧС России.

«Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 30 т воды», — говорится в сообщении спасателей.

МЧС России уточнило также, что в общей сложности «в тушении пожара задействовано более 180 человек, 46 единиц техники».

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В поселке Логоушка Кетовского района под Курганом ранее в этот день загорелись 10 домов и 20 хозяйственных построек. Позднее в экстренных службах заявили, что число горящих домов в Логоушке достигло 76.

Погиб один человек, его тело спасатели нашли во время тушения пожара и разбора завалов. По предварительной информации, причиной возгорания стали искры от проходящего мимо деревни тепловоза, это подтверждают местные жители.

За последние дни в РФ произошло несколько крупных пожаров. Таким образом, 25 апреля пожар в поселке Сосьва Свердловской области уничтожил около 150 домов, без крова осталось около 660 человек. Погибли два человека — мужчина и женщина. Возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток. Было возбуждено три уголовных дела по факту пожаров в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности. Были задержаны двое подозреваемых по факту произошедшего.

Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим. Пожар удалось ликвидировать через сутки.

Другой пожар произошел 25 апреля в поселке Таежный Свердловской области. Там загорелся 21 дом, 16 из которых — жилые. 27 человек эвакуированы. На следующий день пожарные локализовали пожар на площади 2,7 тыс. кв. м.

Помимо этого, спасатели боролись с огнем в поселках Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс.

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