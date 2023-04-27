В поселке Логоушка под Курганом загорелись 10 жилых домов

МЧС России сообщило о возгорании 10 жилых домов и 20 построек в поселке Логоушка Кетовского района Курганской области 27 апреля.

«В тушении пожара задействованы 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд, в готовность приведен Ми-8 МЧС России. Горят 10 жилых домов и 20 хозпостроек на площади 2,5 тыс. кв. м», — сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Трава горит на площади 8 га.

«Ситуацию осложняют аномальная жара и порывы ветра», — говорится в сообщении спасателей.

Из Логоушки местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

25 апреля в поселке Сосьва Свердловской области произошло возгорание отходов деревообработки. Возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток.

На тушение пожара были направлены вертолет Ми-8 и группировка пожарных. Количество уничтоженных домов при пожаре достигло 150. Погибли два человека — мужчина и женщина. Первым погибшим оказался Юрий Ж. Предварительно, за день до трагедии ему исполнилось 62 года.

26 апреля было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в Свердловской области в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности. Без крова осталось около 660 человек. Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим.

Тушение пожара продолжается.