Два уголовных дела возбуждено по факту пожара в Сосьве

Два уголовных дела возбудили в связи с пожаром в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом 26 апреля сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

«В Сосьвинском городском округе, где пожаром уничтожено наибольшее количество жилых домов (около 90) и пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН, территориальным следственным отделом СК России возбуждены два уголовных дела», — говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по ст. 293 УК РФ по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период, а также по ст. 109 УК РФ в связи с причинением смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружили в ходе тушения пожара в одном из домов.

В результате происшествия без крова остались около 660 человек, рассказали в экстренных службах региона.

«В результате пожаров в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс сгорели 178 строений, включая 134 жилых дома. Без крова остались 659 человек, включая 148 детей», — сообщил источник ТАСС.

Накануне в поселке Сосьва произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Также в поселке Таежный загорелся 21 дом, из которых в 16 проживают люди. 27 человек эвакуировали, сейчас они находятся в пункте временного размещения.

Как сообщал источник «Известий», в результате возгорания погиб Юрий Ж. 1961 года рождения. По предварительной информации, накануне происшествия мужчине исполнилось 62 года.