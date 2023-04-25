На тушение пожара на Урале МЧС направило вертолет

В поселок Сосьва Свердловской области на тушение пожара во вторник, 25 апреля, направлен вертолет и группировка пожарных, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Горят отходы дерево производства и рядом расположенные строения. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности», — сказано в сообщении.

Другие подробности сейчас устанавливаются.

Ранее в этот день в Свердловской области случился еще один пожар. В поселке Таежный загорелся 21 дом, из которых в 16 проживают люди. 27 человек эвакуировали, сейчас они находятся в пункте временного размещения.