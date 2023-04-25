Более 20 домов загорелись в поселке в Свердловской области

На Урале в поселке Таежный Свердловской области 25 апреля загорелся 21 дом, из которых 16 жилых. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Спасателями эвакуировано 27 человек, в том числе три ребенка», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Люди сейчас находятся в пункте временного размещения.

«Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. К тушению привлечены более 30 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к месту пожара направлен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливных устройством», — сказано в сообщении спасателей.

В ночь на 25 апреля огонь охватил туристическую базу на берегу озера Байкал в Иркутской области. Пожар начался в деревне Куркут. На момент прибытия пожарных горели три деревянные постройки, предназначенные для летнего проживания. Никто не пострадал. Как выяснили дознаватели ведомства, владелец базы проживал в одном из домов. Мужчина сообщил, что возгорание началось в кафе на территории турбазы, после чего огонь перекинулся на другие постройки.