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Происшествия
Крупный пожар охватил туристическую базу на берегу Байкала

Крупный пожар охватил туристическую базу на берегу Байкала

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Фото: МЧС России
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Пожар произошел в ночь на 25 апреля на туристической базе на берегу озера Байкал в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул в деревне Куркут. На момент прибытия пожарных горели три деревянные постройки, предназначенные для летнего проживания.

«Из-за позднего обнаружения пожара и плотной застройки огонь быстро охватил все три здания, существовала угроза рядом стоящим строениям. Огнеборцам удалось спасти более 10 гостевых домиков, расположенных рядом», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар был локализован на площади 582 кв. м, уточнили в региональном МЧС. К тушению пожара были привлечены пять пожарных расчетов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как выяснили дознаватели ведомства, владелец базы проживал в одном из домов. Мужчина рассказал, что пожар начался в кафе на территории базы, затем огонь распространился на другие постройки.

Ранее, 23 апреля, в Якутске в результате пожара в частном гараже пострадал мужчина 1986 года рождения. Спасатели прибыли на место через пять минут после поступления сигнала, к этому времени гараж горел открытым огнем.

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