Количество уничтоженных домов при пожаре в Сосьве достигло 150

Количество уничтоженных домов при пожаре в Сосьве Свердловской области достигло 150. Об этом 25 апреля сообщил источник «Известий».

Отмечается, что для тушения задействован вертолет Ми-8. Возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток.

Кроме того, по данным «Известий», в результате пожара погиб Юрий Ж. 1961 года рождения. По предварительной информации, вчера мужчине исполнилось 62 года.

Ранее в этот день произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Изначально сообщалось, что огнем охвачено порядка 50 строений. Решением муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации. Позже в экстренной службе сообщили, что число охваченных огнем строений достигло 92. Кроме того, на месте пожара был найден погибший.

В ведомстве добавили, что для подачи воды к месту тушения пожарными проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км. К тушению огня привлечены 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, а также вертолет МЧС России и Росгвардии.