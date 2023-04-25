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В МЧС сообщили о 50 загоревшихся строениях в Свердловской области

МЧС: количество загоревшихся в уральском поселке Сосьва строений увеличилось до 50
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Фото: Управление МЧС РФ по Свердловской области
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Около 50 строений охвачено огнем в поселке Сосьва Свердловской области, в районе введен режим ЧС, сообщили в пресс-службе МЧС РФ 25 апреля.

«В связи с обстановкой <...> решением муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации», — рассказали в ведомстве.

На данный момент огнем охвачено порядка 50 строений, добавили в пресс-службе.

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Ранее в этот день сообщалось, что в поселке Сосьва горят отходы деревообработки. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных.

Также в этот день в Свердловской области случился еще один пожар. В поселке Прогресс загорелись пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв. м. Площадь возгорания составила 4 тыс. м. Пожару был присвоен третий ранг сложности, к тушению были привлечены, в частности, более 100 специалистов, а также два пожарных поезда.

До этого в поселке Таежный загорелся 21 дом, из которых в 16 проживают люди. 27 человек эвакуировали, сейчас они находятся в пункте временного размещения.

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