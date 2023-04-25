МЧС сообщило о локализации пожара на пилораме в Свердловской области
Пожар на пилораме в поселке Прогресс городского округа Первоуральск Свердловской области был локализован на площади 2 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 25 апреля.
«Специалистам МЧС России удалось сдержать стихию и не допустить распространения огня на жилые дома», — заявили в ведомстве.
Угроза распространения огня со здания на жилые объекты была снята, добавили в МЧС.
Ранее в этот день в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что загорелись пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала. Группировка сил на месте возгорания была усилена до 57 человек и 14 единиц техники, уточняли в ведомстве.
До этого в этот день в поселке Сосьва Свердловской области загорелись отходы деревопроизводства и рядом расположенные строения. На тушение пожара был направлен вертолет и группировка пожарных. Другие подробности устанавливаются.