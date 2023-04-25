Один человек погиб в результате пожара в поселке Сосьва
Число строений, охваченных огнем в поселке Сосьва Свердловской области, увеличилось до 92, найден погибший. Об этом 25 апреля сообщили в МЧС РФ.
«Огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший», — говорится в Telegram-канале ведомства.
К ликвидации пожара привлечены 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.
Отмечается, что распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, сильные порывы ветра, а также дальнее расположение от водоемов. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км.
Ранее в этот день в поселке Сосьва произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных.
Также сообщалось, что огнем охвачено порядка 50 строений. Введен режим чрезвычайной ситуации.