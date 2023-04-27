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Два человека задержаны по делу о пожаре в Сосьве

СК РФ: по делу о пожаре в Сосьве задержаны два местных жителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
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В Свердловской области задержали двоих подозреваемых в ходе расследования крупного пожара в поселке Сосьва, в результате которого погибли два человека. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Следователи выявили и задержали двух местных жителей: 29-летнего управляющего пилорамы и 40-летнего специалиста по пожарной безопасности «Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО». На данный момент с ними проводятся необходимые следственные мероприятия.

Исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК Анатолий Надбитов, в свою очередь, дал ряд поручений по сбору и закреплению доказательной базы и выяснению причин случившегося. Он также встретился с жителями поселка, пострадавшими от огня.

Кроме того, по факту пожара в Сосьве СУ СК по Свердловской области было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Правовая оценка произошедшего в поселке дается также по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 293 УК РФ («Халатность»).

На пепелище: как сейчас выглядит поселок Сосьва
В результате пожара повреждено более 90 домов, один человек погиб

25 апреля в поселке Сосьва загорелись отходы деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Количество уничтоженных домов при пожаре достигло 150. Погибли два человека — мужчина и женщина. По данным «Известий», один из погибших — Юрий Ж. 1961 года рождения. Предварительно, за день до трагедии ему исполнилось 62 года.

26 апреля было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в Свердловской области в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности. Также сообщалось, что из-за возгорания без крова осталось около 660 человек.

27 апреля стало известно, что власти Свердловской области выделят 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве. Губернатор области Евгений Куйвашев также поручил восстановить жилой фонд поселка в течение одного строительного сезона.

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