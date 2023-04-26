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На пепелище: как сейчас выглядит поселок Сосьва

В результате пожара повреждено более 90 домов, один человек погиб
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Последствия пожара в поселке Сосьва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

Пожарные и спасатели ликвидируют последствия пожара, более суток бушевавшего в поселке Сосьва в Свердловской области. Подробности — в фотогалерее «Известий»

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Последствия пожара в поселке Сосьва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

По сообщению МЧС, разрушено огнем более 90 домов, найдено тело одного погибшего

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Последствия пожара в поселке Сосьва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

Стремительному распространению огня способствовал сухостой и сильный ветер

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Последствия пожара в поселке Сосьва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

По предварительным данным, пожар начался на принадлежащей местному жителю лесопилке. Хозяин предприятия бежал из поселка

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Последствия пожара в поселке Сосьва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий

Борьбой с огнем занимались 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет МЧС РФ и Росгвардии

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Последствия пожара в поселке Сосьва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Огонь перекинулся и на находящееся в Сосьве лечебно-исправительное учреждение, откуда были эвакуированы 240 отбывающих наказание
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Последствия пожара в поселке Сосьва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Как сообщила пресс-служба МЧС, пожар удалось локализовать на площади 9 тыс. кв. м
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Последствия пожара в поселке Сосьва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
По факту возгорания возбуждены два уголовных дела
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Последствия пожара в поселке Сосьва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Более 600 жителей поселка эвакуированы в безопасное место, продолжаются поиски пропавшей без вести пенсионерки
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Последствия пожара в поселке Сосьва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Пожарным удалось отстоять от огня около 1200 домов поселка
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