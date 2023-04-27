Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве

Власти Свердловской области выделят 95 млн рублей пострадавшим от пожара в поселке Сосьва. Об этом 27 апреля сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 млн рублей», — сообщило ведомство в Telegram.

Губернатор области Евгений Куйвашев поручил восстановить жилой фонд поселка в течение одного строительного сезона. В ближайшее время начнется строительство 60-квартирного дома, также развернется строительство индивидуальных модульных жилых домов.

25 апреля в уральском поселке Сосьва загорелись отходы деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Согласно данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло два человека. Тело второго погибшего обнаружили вечером 26 апреля в одном из домов по улице Ленина. Как отметил источник «Известий», первым погибшим оказался Юрий Ж. По предварительным данным, за день до трагедии мужчине исполнилось 62 года.

26 апреля было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в Свердловской области в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности. Также сообщалось, что из-за возгорания без крова осталось около 660 человек.

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Куйвашевым, темой стала ситуация с пожарами. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, было условлено, что на встрече Путина с членами правительства 2 мая Куйвашев доложит о мерах по помощи потерявшим жилье в результате пожаров.