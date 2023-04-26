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Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Песков: Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области
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Фото: Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, темой стала ситуация с пожарами. Об этом 26 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Условились, что на встрече Путина с членами правительства, которое запланировано на 2 мая, Куйвашев доложит о мерах по помощи потерявшим жилье в результате пожаров», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российский лидер получает регулярные доклады от МЧС по пожарам в Свердловской области.

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Ранее в среду было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в Свердловской области в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности. Также сообщалось, что из-за возгорания без крова остались около 660 человек.

Накануне в уральском поселке Сосьва загорелись деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности. Пожар уничтожил около 90 жилых домов.

Всего из-за пожаров пяти поселках региона сгорело почти 200 домов. В поселках Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс пожары ликвидированы, в Сосьве — локализован.

Пожар в поселке Таежный распространился на площади 2,7 тыс. квадратов, он потушен.

Как сообщал источник «Известий», в результате возгорания погиб местный житель Юрий Ж. 1961 года рождения. По предварительной информации, накануне происшествия мужчине исполнилось 62 года.

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