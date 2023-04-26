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Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный на площади 2700 кв. м

В Свердловской области потушен пожар на площади 2,7 тыс. кв. м

МЧС РФ: пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили на площади 2,7 тыс. квадратов
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Фото: ТАСС/МЧС России
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В поселке Таежный Свердловской области потушен пожар на площади 2,7 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.

«Пожар в поселке Таежный локализован на площади 2700 кв. м. Свердловским огнеборцам удалось отстоять от огня 79 домов. Работы по ликвидации пожара продолжаются», — говорится в сообщении.

На место пожара приезжала оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым, чтобы координировать работы по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям.

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В поселке Таежный 25 апреля загорелся 21 дом, из которых в 16 проживают люди. 27 человек эвакуировали, сейчас они находятся в пункте временного размещения.

Позже сообщалось, что в поселке Сосьва в Свердловской области горят отходы производства древесины и рядом расположенные строения. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности.

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