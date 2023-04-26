Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минобороны РФ подтвердило крушение истребителя МиГ-31 в Мурманской области
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $79 впервые с 31 марта
Армия
Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 40 российских военных
Общество
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Авто
В России выросли продажи электромобилей частным и корпоративным клиентам
Экономика
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Общество
МЧС заявило о ликвидации всех пожаров в Свердловской области, за исключением Сосьвы
Мир
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Мир
Россия объявила 10 норвежских дипломатов персонами нон грата
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном наказании за госизмену
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе

Число погибших при пожаре в Сосьве Свердловской области выросло до двух

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области достигло двух. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.

Тело обнаружили вечером в одном из домов по улице Ленина.

«Обнаружены обгоревшие останки еще одного человека — предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уничтожено порядка 150 жилых домов. На территории муниципального образования введен режим ЧС.

На пепелище: как сейчас выглядит поселок Сосьва
В результате пожара повреждено более 90 домов, один человек погиб

Накануне в поселке Сосьва произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС заявили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Как отметил источник «Известий», первым погибшим оказался Юрий Ж. По предварительным данным, за день до трагедии мужчине исполнилось 62 года.

Территориальным следственным отделом СК России возбуждены два уголовных дела — по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, которые не приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период, а также по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружено во время тушения пожара в одном из уничтоженных огнем домов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023