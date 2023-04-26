Число погибших при пожаре в Сосьве Свердловской области выросло до двух

Число погибших при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области достигло двух. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.

Тело обнаружили вечером в одном из домов по улице Ленина.

«Обнаружены обгоревшие останки еще одного человека — предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уничтожено порядка 150 жилых домов. На территории муниципального образования введен режим ЧС.

Накануне в поселке Сосьва произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС заявили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Как отметил источник «Известий», первым погибшим оказался Юрий Ж. По предварительным данным, за день до трагедии мужчине исполнилось 62 года.

Территориальным следственным отделом СК России возбуждены два уголовных дела — по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, которые не приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период, а также по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружено во время тушения пожара в одном из уничтоженных огнем домов.