Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный на площади 2700 кв. м
Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный Свердловской области на площади 2700 кв. м. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.
«Пожар в поселке Таежный локализован на площади 2700 кв. м. Свердловским огнеборцам удалось отстоять 79 домов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по ликвидации пожара продолжаются.
Накануне сообщалось, что в поселке Таежный загорелся 21 дом, из них —16 жилых. Спасатели эвакуировали 27 человек. В тушении пожара принимали участие более 30 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к месту пожара направлен вертолет Ми-8 МЧС России .