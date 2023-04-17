Заблокированная в Нубийской митрополии в Хартуме россиянка рассказала о взрывах

Россиянка с ребенком, заблокированная в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме, рассказала в понедельник, 17 апреля, что территория огорожена высокой стеной и нет возможности выйти на улицу.

«Вокруг слышны взрывы и стрельба, и это всех очень беспокоит. Поскольку была вчера Пасха, мы приехали в субботу в церковь на богослужение. Мы находились в церкви, началась стрельба. Конечно, ворота все сразу были заблокированы, и с тех пор мы находимся здесь», — сказала женщина телеканалу «Звезда».

Она добавила, что на самой территории повреждений нет, и запасов продуктов хватит примерно на пару дней.

Ранее в этот день посольство России сообщило, что в курсе ситуации с заблокированной в здании митрополии россиянки с ребенком.

В диппредставительстве отметили, что при первой возможности будет проведена эвакуация российских граждан в места их проживания или посольство.

Там добавили, что посольство поддерживает контакты с российскими гражданами в Судане.

В этот же день стало известно, что в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме заблокированы 15 человек, среди них россиянка с ребенком. Они не могут выйти на улицу из-за постоянных обстрелов, сообщает телеканал «360».

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Как сообщил секретариат Межправительственной организации по развитию (ИГАД), участники саммита приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.

16 апреля суданская армия согласилась открыть гуманитарные коридоры ради безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа.

Призыву ООН также последовали Силы быстрого реагирования (SRF) Судана. При этом спецназ, так же как и армия Судана ранее, оставляет за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.