Лидеры стран ИГАД направят в Судан глав Кении, Южного Судана и Джибути

Участники саммита Межправительственной организации по развитию (ИГАД) приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон. Об этом 16 апреля сообщил Секретариат ИГАД.

Отмечается, что решение было принято в ходе 40-й внеочередной ассамблеи глав государств и правительств ИГАД по ситуации в Судане.

«Саммит призвал все вовлеченные в конфликт стороны прекратить конфронтацию и урегулировать разногласия путем диалога и взаимопонимания», — говорится в заявлении по итогам встречи.

Также лидеры стран ИГАД приняли решение в срочном порядке направить в Судан президента Джибути Исмаила Омара Гелле, лидера Кении Уильяма Руто и президента Южного Судана Салву Киира для примирения противоборствующих сторон.

Ранее в этот день армия Судана объявила о согласии открыть гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Согласно предложению ООН, гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа начиная с 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Призыву ООН также последовали Силы быстрого реагирования (SRF) Судана. Отмечалось, что спецназ открывает коридоры на четыре часа, что на один час больше, чем время, выделенное регулярной армией. При этом спецназ, так же как и армия Судана ранее, оставил за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

Однако после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры, в столице Судана Хартуме усилились уличные бои.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим SRF Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартуме. По данным телеканала Al Jazeera, SRF взяли под контроль 90% территории Хартума. На фоне этих новостей российский посол в Судане Андрей Черновол заявил, что динамика боевых действий снижается.

По последним данным, при столкновениях в Судане погибло 56 человек, еще 595 пострадали.

По данным центрального комитета врачей Судана, во время конфликта погибло свыше 50 человек, более 500 пострадало. При этом телеканал Al Arabiya сообщил, что в течение дня 16 апреля погибли еще пять мирных жителей, 78 ранены.