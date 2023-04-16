Реклама
Прямой эфир
Мир
В США оценили в год сроки обучения 12 украинских пилотов управлению F-16
Спорт
Капораль заявил о поездке в Россию за победой над Пираевым
Мир
Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Праге
Спорт
Теннисист Рублев выиграл «Мастерс» в Монте-Карло
Мир
Утечка в Discord в США вызвала беспокойство из-за нового типа угрозы нацбезопасности
Армия
ВС РФ уничтожили голландский бронетранспортер YPR-765 в районе Угледара
Спорт
Непомнящий назвал слабой свою игру в шестой партии чемпионата мира по шахматам
Мир
Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая
Мир
США обсуждают юридические возможности для передачи Украине активов РФ
Мир
Украина намерена оперативно договориться с Польшей о транзите зерна
Мир
Депутат рады заявила о сложном разрыве договора аренды с Почаевской лаврой
Мир
Пять мирных жителей погибли за день во время столкновений в Судане
Мир
FT заявила о сложностях украинского контрнаступления без поддержки с воздуха
Сюжет:

Бои в Хартуме усилились после согласия открыть гуманитарные коридоры

0
Фото: REUTERS/Bakri Jad
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Судана Хартуме усилились уличные бои, после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры. Об этом 16 апреля сообщило «РИА Новости».

«Бои в центре Хартума усилились», — говорится в материале агентства.

Ранее в этот день армия Судана объявила о согласии открыть гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Согласно предложению ООН, гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа начиная с 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Призыву ООН также последовали Силы быстрого реагирования (SRF) Судана. Отмечалось, что спецназ открывает коридоры на четыре часа, что на один час больше, чем время, выделенное регулярной армией. При этом спецназ, так же как и армия Судана ранее, оставил за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

Падение дуумвирата: из-за чего в Судане произошел переворот
И почему события в этой стране не стали неожиданностью

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим SRF Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартуме. По данным телеканала Al Jazeera, SRF взяли под контроль 90% территории Хартума. На фоне этих новостей российский посол в Судане Андрей Черновол заявил, что динамика боевых действий снижается.

Армия Судана сообщила об авиаударах по базам SRF около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

По последним данным, во время конфликта погибло свыше 50 человек, более 500 пострадало. 16 апреля сообщалось, что погибли еще пять мирных жителей, 78 ранены.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023