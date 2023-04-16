Бои в Хартуме усилились после согласия открыть гуманитарные коридоры

В столице Судана Хартуме усилились уличные бои, после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры. Об этом 16 апреля сообщило «РИА Новости».

«Бои в центре Хартума усилились», — говорится в материале агентства.

Ранее в этот день армия Судана объявила о согласии открыть гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Согласно предложению ООН, гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа начиная с 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Призыву ООН также последовали Силы быстрого реагирования (SRF) Судана. Отмечалось, что спецназ открывает коридоры на четыре часа, что на один час больше, чем время, выделенное регулярной армией. При этом спецназ, так же как и армия Судана ранее, оставил за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим SRF Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартуме. По данным телеканала Al Jazeera, SRF взяли под контроль 90% территории Хартума. На фоне этих новостей российский посол в Судане Андрей Черновол заявил, что динамика боевых действий снижается.

Армия Судана сообщила об авиаударах по базам SRF около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

По последним данным, во время конфликта погибло свыше 50 человек, более 500 пострадало. 16 апреля сообщалось, что погибли еще пять мирных жителей, 78 ранены.