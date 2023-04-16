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Пять мирных жителей погибли за день во время столкновений в Судане

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Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
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Пять мирных жителей погибли в результате столкновений между армией Судана и силами быстрого реагирования (SRF) в течение дня 16 апреля. Об этом в этот день сообщил телеканал Al Arabiya.

«Сегодня в столкновениях погибли пять мирных жителей, 78 ранены», — привел он заявление комитета врачей Судана.

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Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Дагало. В результате утром 15 апреля начались столкновения возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартум.

По данным телеканала Al Jazeera, SRF взяли под контроль 90% территории столицы Судана Хартума. На фоне этих новостей российский посол в Судане Андрей Черновол заявил, что динамика боевых действий снижается.

Ранее сообщалось, что во время конфликта уже более 50 человек погибли, свыше 500 пострадали.

Также 16 апреля стало известно, что трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН погибли при боестолкновениях в Судане.

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