Армия Судана нанесла авиаудары по базам Сил быстрого реагирования около Хартума

Армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных Сил быстрого реагирования около Хартума, передает телеканал Al Jazeera в субботу, 15 апреля.

В район боевых действий вылетели по меньшей мере четыре истребителя МиГ, дислоцированные на авиабазе суданской армии, передают оперативные источники.

На данный момент суданские военно-воздушные силы проводят операции по противостоянию Силам быстрого реагирования (SRF). Бои продолжаются в разных частях столицы, однако эпицентр находится на юге, близ президентского двора.

Отмечается, что суданская армия ликвидировала более 80 транспортных средств спецназа в Мерове на севере страны. Телеканал добавил, что после проведенной операции подавляющее большинство членов отрядов спецназа отступили в жилые районы.

При этом отряды быстрого реагирования пытаются взять под контроль аэропорт.

«SRF пытаются захватить международный аэропорт Хартума. Они захватили авиабазу в Мерове, где обострилась вся эта напряженность между SRF и армией», — сообщает корреспондент издания.

В заявлении суданской армии военные объявили SRF «мятежными силами», охарактеризовав заявления военизированных формирований о взятии контроля над аэропортами в городах Хартум и Мерове как «ложь».

Ранее в посольстве России в Хартуме заявили, что не располагают данными о том, есть ли россияне среди пострадавших. По словам дипломатов, обстановка в суданской столице на данный момент неспокойная.

Россиянам, находящимся в Хартуме, рекомендовали не покидать свои дома и не подходить к окнам.