Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК взыщет с Польши €150 млн просроченных штрафов за нарушения в судебной системе
Мир
Посол РФ в Судане рекомендовал россиянам в Хартуме оставаться в домах
Армия
ВС РФ уничтожили на донецком направлении 315 военных и наемников ВСУ за сутки
Общество
Спасатели залезли на 41-й этаж ради спасения застрявшей в окне кошки
Мир
В Дрездене эвакуировали 15 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны
Общество
В Севастопольской бухте приостановил движение морской пассажирский транспорт
Армия
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
Мир
В документах Пентагона были обнаружены данные о четырех китайских аэростатах
Общество
Пушилин и Кириенко осмотрели восстановленный собор в Мариуполе
Мир
Российская делегация получила частицу Благодатного огня
Спорт
Азербайджан отозвал тяжелоатлетов из Армении после инцидента с сожжением флага
Спорт
ПКР обратился к ООН с просьбой не допустить дискриминации паралимпийцев
Мир
В трех областях Украины из-за весеннего паводка нарушено транспортное сообщение

Армия Судана нанесла авиаудары по базам Сил быстрого реагирования около Хартума

0
Фото: REUTERS/Mohammadkhair Abdualrhman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных Сил быстрого реагирования около Хартума, передает телеканал Al Jazeera в субботу, 15 апреля.

В район боевых действий вылетели по меньшей мере четыре истребителя МиГ, дислоцированные на авиабазе суданской армии, передают оперативные источники.

На данный момент суданские военно-воздушные силы проводят операции по противостоянию Силам быстрого реагирования (SRF). Бои продолжаются в разных частях столицы, однако эпицентр находится на юге, близ президентского двора.

Отмечается, что суданская армия ликвидировала более 80 транспортных средств спецназа в Мерове на севере страны. Телеканал добавил, что после проведенной операции подавляющее большинство членов отрядов спецназа отступили в жилые районы.

При этом отряды быстрого реагирования пытаются взять под контроль аэропорт.

«SRF пытаются захватить международный аэропорт Хартума. Они захватили авиабазу в Мерове, где обострилась вся эта напряженность между SRF и армией», — сообщает корреспондент издания.

В заявлении суданской армии военные объявили SRF «мятежными силами», охарактеризовав заявления военизированных формирований о взятии контроля над аэропортами в городах Хартум и Мерове как «ложь».

Падение дуумвирата: из-за чего в Судане произошел переворот
И почему события в этой стране не стали неожиданностью

Ранее в посольстве России в Хартуме заявили, что не располагают данными о том, есть ли россияне среди пострадавших. По словам дипломатов, обстановка в суданской столице на данный момент неспокойная.

Россиянам, находящимся в Хартуме, рекомендовали не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023