В посольстве России рассказали об обстановке в Судане после боестолкновений

Обстановка в суданской столице Хартум, где происходят столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (SRF), неспокойная. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в дипломатической миссии.

«Да, [ситуация] неспокойная, <...> [но российские дипломаты] в безопасности», — заявили ТАСС в посольстве.

При этом в дипмиссии уточнили, что не располагают данными, есть ли среди россиян пострадавшие во время волнений.

В настоящее время в нескольких районах Хартума слышна стрельба, на улицах развернуты военная техника и орудия артиллерии. Международный аэропорт Хартума временно не принимает рейсы.

Ранее в этот день отряды Сил быстрого реагирования Судана заявили о взятии контроля над аэропортами в городах Хартум и Мерове, а также над авиабазой в последнем. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.



Суданская армия опровергла эту информацию и заявила, что бои на территории аэропорта в Хартуме продолжаются. Отряды Сил быстрого реагирования попытались взять его под контроль, говорится в заявлении армии.



В SRF обвинили армию в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелых орудий. Однако военнослужащие, напротив, обвиняют Силы быстрого реагирования в атаке на армейские посты.