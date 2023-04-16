Спецназ Судана согласился открыть гуманитарные коридоры вслед за армией

Силы быстрого реагирования (SRF) Судана последовали призыву ООН и согласились открыть гуманитарные коридоры вслед за республиканской армией. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera в воскресенье, 16 апреля.

Отмечается, что спецназ открывает коридоры на четыре часа, что на один час больше, чем время, выделенное регулярной армией. При этом спецназ, так же как и армия Судана ранее, оставляет за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

Ранее в этот день суданская армия заявила, что согласна с предложением ООН и готова открывать гуманитарные коридоры ежедневно на три часа, начиная с 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

С начала конфликта армия и спецназ делают противоречивые заявления по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами. И те, и другие ведут масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

Между тем, по последним данным, во время конфликта погибло свыше 50 человек, более 500 пострадало. Жертвами боевых действий также стали трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. После этого руководство организации заявило о временном прекращении работы в Судане.