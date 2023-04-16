Армия Судана согласилась открыть гуманитарные коридоры на три часа

Армия Судана откроет гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Об этом 16 апреля сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление армии.

В заявлении отмечается, что армия согласна с предложением ООН открывать гуманитарные коридоры каждый день на три часа начиная с 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Ранее в этот день сообщалось, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила свою работу в Судане, после того как в результате боестолкновений между подразделениями суданской армии и спецназа погибли трое сотрудников организации. ВПП ООН призвала обеспечить безопасность гуманитарных работников на местах и позволить продолжить доставку жизненно важной гуманитарной помощи народу Судана.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

В тот же день армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных Сил быстрого реагирования около Хартума. Бои шли в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

По последним данным, во время конфликта погибло свыше 50 человек, более 500 пострадало.