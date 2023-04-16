Всемирная продовольственная программа ООН прекратила работу в Судане

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно прекращает свою работу в Судане после гибели трех сотрудников миссии. Об этом 16 апреля заявила директор организации Синди Маккейн.

Она отметила, что в настоящий момент ВПП занимается изучением ситуации и не может выполнять свою работу, пока безопасность сотрудников программы не может быть гарантирована.

«ВПП стремится оказать помощь суданскому народу, столкнувшемуся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, но мы не можем выполнять работу по спасению жизней, если безопасность наших сотрудников не гарантирована», — говорится в заявлении.

Маккейн добавила, что потрясена трагической гибелью сотрудников программы. Также она сообщила, что в том же инциденте пострадали еще два представителя ВПП. Все они находились при исполнении служебных обязанностей, отметила Маккейн.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Мухаммедом Хамдан Дагало. В результате утром 15 апреля начались столкновения возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартум.

Накануне армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных Сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

В результате столкновений погибли 56 человек, еще 595 пострадали.