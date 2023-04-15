Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК взыщет с Польши €150 млн просроченных штрафов за нарушения в судебной системе
Мир
Спецназ и армия Судана вступили в бой за штаб-квартиру ВВС
Спорт
Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятом матче за звание чемпиона мира по шахматам
Мир
В раде призвали МВД Украины принять меры из-за систематического захвата храмов УПЦ
Мир
В Дрездене эвакуировали 15 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны
Мир
МИД России призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня
Общество
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
Мир
WP предупредила о неспособности США заметить подготовку Китая к вторжению на Тайвань
Мир
Российская делегация получила частицу Благодатного огня
Спорт
Азербайджан отозвал тяжелоатлетов из Армении после инцидента с сожжением флага
Общество
Пушилин и Кириенко осмотрели восстановленный собор в Мариуполе
Спорт
ПКР обратился к ООН с просьбой не допустить дискриминации паралимпийцев
Мир
Силуанов освобожден от должности полпреда России в совете ЕАБР

Спецназ и армия Судана вступили в бой за штаб-квартиру ВВС

0
Фото: REUTERS/Samir Bol
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения армии Судана и отряды сил быстрого реагирования (SRF) вступили в столкновение в районе штаб-квартиры ВВС страны к югу от Хартума. Об этом 15 апреля сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на очевидцев.

По данным источников телеканала, силы спецназа пытаются взять под контроль управление ВВС Судана. Регулярная армия оказывает сопротивление.

Встали крепко: информация об уходе России из Судана оказалась ложной
Военное присутствие на берегах Индийского океана сохранится

Ранее в этот день сообщалось, что армия Судана применила боевую авиацию и нанесла несколько ударов по штабу сил быстрого реагирования, расположенному в Хартуме. Также отмечалось, что военные используют авиацию в штате Северный Дарфур, где также произошли столкновения между спецназом и военными.

Представители SRF заявляли, что взяли под контроль республиканский дворец в Хартуме. Также они говорили о захвате аэропорта и базы в городе Мерове и аэропорта в Хартуме. Армия, в свою очередь, опровергла эту информацию.

В настоящее время в нескольких районах Хартума продолжается стрельба, на улицах развернуты военная техника и орудия артиллерии. Международный аэропорт Хартума временно не принимает рейсы.

Накануне, 14 апреля, армия Судана заявила о росте напряжения с силами быстрого реагирования и не исключила возникновения конфликта внутри страны. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий. Однако военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023