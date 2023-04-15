Спецназ и армия Судана вступили в бой за штаб-квартиру ВВС
Подразделения армии Судана и отряды сил быстрого реагирования (SRF) вступили в столкновение в районе штаб-квартиры ВВС страны к югу от Хартума. Об этом 15 апреля сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на очевидцев.
По данным источников телеканала, силы спецназа пытаются взять под контроль управление ВВС Судана. Регулярная армия оказывает сопротивление.
Ранее в этот день сообщалось, что армия Судана применила боевую авиацию и нанесла несколько ударов по штабу сил быстрого реагирования, расположенному в Хартуме. Также отмечалось, что военные используют авиацию в штате Северный Дарфур, где также произошли столкновения между спецназом и военными.
Представители SRF заявляли, что взяли под контроль республиканский дворец в Хартуме. Также они говорили о захвате аэропорта и базы в городе Мерове и аэропорта в Хартуме. Армия, в свою очередь, опровергла эту информацию.
В настоящее время в нескольких районах Хартума продолжается стрельба, на улицах развернуты военная техника и орудия артиллерии. Международный аэропорт Хартума временно не принимает рейсы.
Накануне, 14 апреля, армия Судана заявила о росте напряжения с силами быстрого реагирования и не исключила возникновения конфликта внутри страны. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий. Однако военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.