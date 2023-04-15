Посол РФ в Судане рекомендовал россиянам в Хартуме оставаться в домах

Российский посол в Судане Андрей Черновол заявил, что гражданам РФ рекомендовано оставаться в домах и не подходить к окнам из-за боестолкновений между армией и Силами быстрого реагирования (SRF).

«Всем сотрудникам [дипмиссии] и российским гражданам рекомендовано оставаться дома, не подходить к окнам и ожидать разрешения ситуации», — сказал он.

Москва рассчитывает на то, что в ближайшие часы противостояние в Судане из вооруженной фазы выйдет на переговоры, отметил посол в беседе с ТАСС.

В дипмиссии уточнили, что на данный момент сообщений о пострадавших россиянах нет.

По поступающей информации, городские бои в Хартуме идут в районе Республиканского дворца, главного командования ВС РС, аэропорта, центрального рынка, а также вблизи военных баз на юге суданской столицы.

Посольство РФ в Судане сообщило, что российские дипломаты находятся в безопасности, несмотря на неспокойную обстановку в стране.

Боестолкновения начались сегодня между силами SRF и армией страны. В SRF сообщили о взятии контроля над аэропортами в городах Хартум и Мерове, а также над авиабазой в последнем. Однако военнослужащие заявили, что бои за аэропорт в суданской столице еще продолжаются.