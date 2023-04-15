Минздрав Судана призвал медиков прийти в больницы Хартума для помощи пострадавшим

Министерство здравоохранения Судана обратилось ко всем медикам Хартума с призывом прийти в больницы для оказания помощи пострадавшим во время боестолкновений. Об этом сообщил 15 апреля телеканал Al Jazeera.

В настоящее время, по данным СМИ, в медучреждения и госпитали привозят десятки раненых людей.

В посольстве России в Хартуме заявили, что не располагают данными о том, есть ли россияне среди пострадавших. По словам дипломатов, обстановка в суданской столице на данный момент неспокойная.

По поступающей информации, городские бои в Хартуме идут в районе Республиканского дворца, главного командования ВС РС, аэропорта, центрального рынка, а также вблизи военных баз на юге суданской столицы, уточнили ТАСС в посольстве.

Россиянам, находящимся в Хартуме, рекомендовали не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Ранее в этот же день произошли столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (SRF).

В SRF сообщили о взятии контроля над аэропортами в городах Хартум и Мерове, а также над авиабазой в последнем. Однако военнослужащие заявили, что бои за аэропорт в суданской столице еще продолжаются.