Стало известно о взятии под контроль 90% территории Хартума силами спецназа Судана

Силы быстрого реагирования (SRF) взяли под контроль 90% территории столицы Судана Хартума. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, спецназ также контролирует авиабазу в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума). Армия Судана пока не прокомментировала эту информацию.

Ранее в этот день армия Судана заявила, что командующий спецназом Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) сбежал из своего убежища, после того как дезертировали его охранники. Также стало известно, что суданская армия отказалась от переговоров с представителями спецназа, объявив их повстанцами.

Между тем центральный комитет врачей Судана сообщил, что число погибших при столкновениях в стране возросло до 56, еще 595 человек пострадали.

Накануне армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных Сил быстрого реагирования около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Дагало. В результате утром 15 апреля начались столкновения возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартуме.