Посол РФ в Судане рассказал о снижении динамики боевых действий в Хартуме

Российский посол в Судане Андрей Черновол прокомментировал текущую обстановку в стране. Он считает, что динамика боевых действий снижается.

По словам дипломата, ночь в столице страны, Хартуме, прошла относительно тихо, к утру боевые действия возобновились, но уже пошли на спад.

«По крайней мере, в наших районах (где проживают сотрудники посольства. — Ред.) интенсивность боестолкновений резко снизилась», — прокомментировал ситуацию Черновол в беседе с ТАСС.

Уточняется, что пострадавших среди россиян, по предварительным данным, нет.

При этом Вооруженные силы (ВС) Судана не хотят идти на переговоры с силами быстрого реагирования (SRF) и объявили их повстанцами — людьми, участвующими в восстании против власти. Вместе с тем, желающие могут перейти на «сторону» ВС.

По оперативным данным BNN, на данный момент африканская телекоммуникационная компания MTN заблокировала в Судане интернет по распоряжению государственного регулятора. О том, получили ли другие компании такое поручение от властей, — неизвестно.

Ранее ВС Судана заявили, что бои с силами быстрого реагирования могут затянуться на несколько дней, чтобы достичь господства и победы.

По последним данным, крупнейшая база SRF, по словам генкомандования Судана в Карари, перешла под контроль вооруженных сил. Вместе с тем национальной армии подконтрольны транспорт и боеприпасы SBR в штате Голубой Нил.

Ранее SRF заявили о захвате нескольких военных частей в регионе Дарфур, который объединяет пять штатов страны. В свою очередь, Военно-воздушные силы Судана нанесли удар по лагерю SRF в Омдурмане. Также взяты под контроль все штабы SRF в городе.

15 апреля стало известно, что международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о боях за штаб-квартиру ВВС страны.

В тот же день телеканал Al-Arabiya сообщил, что командование армии Судана отвергло проведение переговоров с отрядами Сил быстрого реагирования. Сразу после этого главком ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования.

14 апреля армия Судана заявила о росте напряжения с Силами быстрого реагирования. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий. Однако военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.