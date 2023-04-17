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Россиянка с ребенком заблокированы в Нубийской митрополии в Хартуме

В здании Нубийской митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек, в том числе россиянка с ребенком
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Фото: REUTERS/Abdullah Abdel Moneim
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В здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме заблокированы 15 человек, среди них россиянка с ребенком. Они не могут выйти на улицу из-за постоянных обстрелов. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва греческому телеканалу ERT-1.

«Мы находимся в здании митрополии. Здесь 15 человек всех возрастов: православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком», — рассказал митрополит.

Священнослужитель отметил, что в здании митрополии отключены вода и электричество, однако запасов продуктов хватит, чтобы пережить несколько дней. Он добавил, что на улице не прекращаются выстрелы, поэтому заблокированные в митрополии верующие не подходят к окнам.

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Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что число погибших мирных жителей в Судане возросло до 97 человек, еще 365 получили ранения с начала боевых действий.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), больницы и госпитали испытывают острую нехватку лекарств и расходных материалов, из-за этого их возможности по оказанию помощи пострадавшим сильно ограничены.

Суданская армия 16 апреля согласилась открыть гуманитарные коридоры ради безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа.

Призыву ООН также последовали Силы быстрого реагирования (SRF) Судана. При этом спецназ, так же как и армия Судана ранее, оставляет за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

Однако после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры, в столице Судана – Хартуме – усилились уличные бои.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Как сообщил секретариат Межправительственной организации по развитию (ИГАД), участники саммита приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.

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