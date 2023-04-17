Число жертв в ходе столкновений в Судане достигло 97

По меньшей мере 97 мирных жителей погибли при столкновениях в Судане, еще 365 человек получили ранения с начала боевых действий. Об этом 16 апреля сообщает Reuters со ссылкой на местных врачей.

Подробности уточняются.

Ранее в этот день телеканал Al Hadath со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщал, что с начала вооруженных столкновений в Судане погибли 83 человека, еще 1126 пострадали. Отмечалось, что среди погибших есть дети и женщины.

По словам представителя ВОЗ, больницы и госпитали испытывают острую нехватку лекарств и расходных материалов, из-за этого их возможности по оказанию помощи пострадавшим сильно ограничены.

Суданская армия 16 апреля согласилась открыть гуманитарные коридоры ради безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа.

Призыву ООН также последовали Силы быстрого реагирования (SRF) Судана. При этом спецназ, так же как и армия Судана ранее, оставляет за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

Однако после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры, в столице Судана — Хартуме — усилились уличные бои.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Как сообщил секретариат Межправительственной организации по развитию (ИГАД), участники саммита приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.