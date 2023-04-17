Число погибших в ходе столкновений в Судане достигло 83 человек

С начала вооруженных столкновений в Судане погибли 83 человека, еще 1126 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как уточнили в профсоюзе врачей Судана, среди погибших есть женщины и дети.

Помимо этого, медицинские учреждения испытывают острую нехватку лекарств и расходных материалов, что затрудняет оказание помощи пострадавшим.

Ранее в этот день армия Судана объявила о согласии открыть гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Согласно предложению ООН, гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа начиная с 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Призыву ООН также последовали Силы быстрого реагирования (SRF) Судана. Отмечалось, что спецназ открывает коридоры на четыре часа, что на один час больше, чем время, выделенное регулярной армией. При этом спецназ так же, как и армия Судана ранее, оставил за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

Однако после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры, в столице Судана — Хартуме — усилились уличные бои.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем — командующим SRF Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

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